Gebelik sonrası en çok talep edilen ameliyat karın germe

İSTANBUL (DHA) – Kadınların genellikle hamilelik, erkeklerin de kilo verme süreci sonrasında karşılaştığı “gevşek ve sarkık karın” sorunundan ‘abdominoplasti’ (karın germe) operasyonu ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, “Karın germe ameliyatıyla göbek deliği altındaki çatlakların tamamı giderilir. Abdominoplasti ameliyatları ‘mini karın germe’, ‘tam karın germe’ ve ‘360 karın germe’ olarak üç farklı şekilde uygulanabilir” dedi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, ‘abdominoplasti’ (karın germe) ameliyatı hakkında, “Karın germe; karındaki gevşeme, sarkıklık ve çatlaklarla beraber göbek deliğindeki şekil bozukluklarının da giderildiği bir ameliyattır. Kadınlarda sıklıkla doğumlardan sonra, erkeklerde de hızlı kilo alıp verme sonucu karın gevşekliği meydana gelir. Karın germe ameliyatı daha iyi bir şekil elde etmek amacıyla sıklıkla liposuction ile kombine edilir. Karın germe ameliyatıyla göbek deliği altındaki çatlakların tamamı giderilir. Abdominoplasti ameliyatları ‘mini karın germe’, ‘tam karın germe’ ve ‘360 karın germe’ olarak üç farklı şekilde uygulanabilir” bilgisini verdi.

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MİNİ KARIN GERME DAHA KISA SÜRÜYOR

Mini karın germe operasyonunun diğer ameliyatlara göre daha kısa sürdüğünü dile getiren Diyarbakırlıoğlu, “Yarım saat-1 saatte tamamlanmasının yanı sıra iz ve kesi de çok daha azdır. Alt karın bölgesine uygulanır. İz, iç çamaşırı çizgisinin altında sezaryen kesisinin devamı gibi düşünülebilir. Göbek deliği korunur, yeni bir göbek deliği yapımına ihtiyaç duyulmaz” dedi.

DERİ SARKMASI BÜYÜKSE TAM KARIN GERME UYGULANIR

Ciddi oranda deri sarkması bulunan kişilerde “Tummy Tuck” da denilen tam karın germe ameliyatının tercih edildiğini belirten Diyarbakırlıoğlu, operasyon hakkında şunları söyledi: “Eğer gerekli görülürse karın ve bel bölgelerinden liposuction ile cilt altındaki yağlar vakumlanarak çekilir. Hem üst hem de alt karın bölgesi gerilir ve fazla deri alınır. Bu şekilde çatlakların önemli bir kısmından hatta zaman zaman tümünden kurtulmanız da mümkündür. Göbek deliği yeniden şekillendirilir. Ameliyat süresi ortalama 3 saattir.”

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI 360 KARIN GERME

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, obezite cerrahisi sonrasında da sarkmış derinin toparlanması ve vücudun şekillendirilmesi için 360 karın germe (360 Body Lift) ameliyatını uyguladıklarını ifade ederek, “Genellikle bariatrik cerrahi ameliyatları sonrasında aşırı kilo verilmesiyle birlikte vücudun çeşitli bölgelerinde sarkmalar oluşur. Bu noktada kişiye post bariatrik cerrahi yardımcı olur. Kuşak germe ya da belt lipektomi olarak bilinen bu ameliyat ile vücuttaki sarkmalar ortadan kalkarken, daha sıkı ve toparlanmış bir vücut görünümü sağlanır. Sırt, bel ve karın bölgesi düzeltilir ve istenilen kıvrımları ortaya çıkarılır. 3 ila 4 saat arası sürer. Kesi izi vücudu 360 derece saracak şekilde olur. Ancak yaklaşık 1 sene içerisinde dikiş izleri silikleşir ve deri rengine yaklaşır” diye konuştu.

EN ÇOK TALEP EDİLEN OPERASYON GEBELİK SONRASI KARIN GERME

Gebelik sonrası en sık talep edilen ameliyatın tam karın germe ameliyatı olduğunu dile getiren Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, “Kilo verme sonrasındaysa en sık yapılan; 360 karın germe veya kuşak germe dediğimiz ameliyattır. Bizim uyguladığımız ameliyatların neredeyse yüzde 40-50’sini bu operasyonlar oluşturur” dedi.