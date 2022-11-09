Gebeliği eşinden gizleyip, ölü doğduğunu söylediği bebeği yol kenarına bırakmış

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Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA’da, tren yolu kenarında poşet içinde bulunan bebek cesedinin, anne H.M. (38) tarafından bırakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve ifadesinde bebeğin kimden olduğunu bilmediğini, bu nedenle gebeliğini bol elbise giyerek eşinden gizlediğini söyleyen H.M., tutuklandı.

Olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ray Sokak’ta yürüyenler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vücudunda herhangi bir dış müdahale olmayan bebeği bırakanı belirlemek için çalışma başlattı.

BEZE SARIP, BEBEK ARABASIYLA GÖTÜRMÜŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, bebeğin annesi H.M. olduğunu belirledi. H.M.’nin, evde doğum yaptığı, sonrasında da 4 yaşındaki kızını bindirdiği bebek arabasına, yeni doğurduğu bebeği de beze sararak poşete koyduğu belirlendi. Kadının daha sonra bölgeye geldiği ve içinde bebek cesedi olan poşeti yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Polis, aynı mahalledeki evine yapılan baskında H.M.’yi gözaltına aldı.

‘EŞİM ANLAMASIN, DİYE BOL ELBİSE GİYDİM’

Emniyete götürülen H.M.’nin, ifadesinde, “Hamile kaldıktan sonra bebeğin kimden olduğunu bilmediğim için gebeliğimi eşimden sakladım. Bu süre zarfında eşim anlamasın, diye geniş ve bol elbiseler giydim. Olay günü evde temizlik yaparken birden sancı hissettim ve bebeğin doğmuş olduğunu gördüm. Nefes almadığını ve ölü olduğunu fark edince beze sarıp poşete koydum sonra da götürüp, bıraktım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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