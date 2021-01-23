Gaziyi darbeden baba ile oğlu gözaltında

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle kendilerini uyaran gazi Gökhan Koç’u (30) darbeden L.Y. ve oğlu Z.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

Kepez ilçesinde yaşayan evli Gökhan Koç, 5 yıl önce piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde patlamada ağır yaralandı. GATA’da uzun süre tedavi gören Koç, iki ayağını kaybetti ve protez takıldı. Gökhan Koç, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2310 Sokak’ta bir apartmanın 3’üncü katına taşındı. Koç, salı günü asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu L.Y. ve oğlu Z.Y.’ye, asansörle yük taşındığında bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğünü, kendisinin dairesine inip çıkmada zorluk yaşadığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba- oğul, gazi Gökhan Koç’u darbetti, gözlüğünü kırdı. Koç, baba- oğulun üstüne yürüdüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Güneydoğu gazisi Gökhan Koç’un Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, L.Y. ve oğlu Z.Y.’yi dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadesi alındıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

Gazi Koç’un dövüldüğü haberi üzerine çok sayıda kişi kendisini arayarak destek bildirisinde bulundu. STK ve parti temsilcileri de Gökhan Koç’u evinde ziyaret ederek ‘Geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

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