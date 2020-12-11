Gazipaşa’da yağmur, Alanya ve Demre’de dolu etkili oldu/ Ek fotoğraf

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinada olan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten...