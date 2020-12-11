Gazipaşa’da yağmur, Alanya ve Demre’de dolu etkili oldu/ Ek fotoğraf

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Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Evde karantinada olan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten...
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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekiplerinin uzun uğraşıyla kurtarıldı. Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt Beldesi'nde akşam saatlerinde bahçesindeki sondaj kuyusuna bir...
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