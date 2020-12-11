Gazipaşa’da yağmur, Alanya ve Demre’de dolu etkili oldu (2)

‘BEN TAŞ YAĞIYOR ZANNETTİM’

Antalya’da dün başlayan sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sağarak ve dolu Manavgat’ta da zarara yol açtı. İlçeye bağlı Yavruğan, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle seralar büyük zarar gördü. Bölgedeki cam seraların camları kırılırken plastik seraların tamamında yırtıklar oluştu. Manavgat İlçe Tarım Orman ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ziraat odası yetkilileri seralarda inceleme başlattı.

Yavrudoğan muhtarı Hilmi Baştaş, dolu yağışının saat 02.00 sıralarında başladığını belirterek, “Mahallemizde 100 dönüm plastik, 10 dönüm cam sera zarar gördü. Toplam zararımız yaklaşık 1 milyon 300 bin lira civarında” dedi. Hem plastik hem cam serası zarar gören Fatma Kaymaz ise, gece şiddetli gürültüyle uyandıklarını anlatarak, “Adeta evin üzerine taş yağıyor zannettim. O kadar şiddetliydi. Sonra dolu yağdığını gördüm. Sabah olduğunda seramızın tamamen kullanılamaz hale geldiğini anladım. Ne yapacağız bilmiyorum” diye konuştu.

Plastik ve cam seralarında kabak ekili olduğunu söyleyen Hasan Kaymaz, cam seranın 1200 metrekare olduğunu belirterek, içinde bulunan üründen 15 bin liralık gelir elde etmeyi planladığını söyledi. Serada büyük zararı olduğunu anlatan Kaymaz, “Camlar hala dökülüyor, nasıl temizleyeceğiz bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

‘GÜÇLÜKLE İŞE GELDİM’

Gazipaşa’da bir restoranda garson olarak çalışan Mustafa Boz (27) ise yaşadığı su baskını şokunu anlattı. Boz “İşe gitmek için saat 08.00 sıralarında kalktım. Şiddetli yağmur vardı. Aracımla hal yoluna geldim ama geçiş yoktu. Uzun süre orada bekledim. 2-3 saatlik yağıştan sonra çok zor durumda kaldım, güçlükle işyerine geldim. Mazgallar tıkandığı için su birikmiş. Onlar açıldıktan sonra su çekilmeye başladı” dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da baskın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Mithat ABAKAN- Ömer KARCA, MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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