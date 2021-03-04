Gazipaşa’da Osmanlı tuğralı saatin kaldırılması tartışması: Biz Osmanlı kasabası değiliz

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası simgeli saatin bulunduğu yerden kaldırılması belediye meclisinde tartışıldı. Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz, “Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz, atalarımızdır. 16 Türk devletinden birisidir. Fakat Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değildir, Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir ilçedir. Buraya Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi bence de daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama tuğrayı çok arzu ediyorsanız, istediğiniz bir yere taşıyabiliriz” dedi.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saatin bozulması sonucunda tamiri için yerinden kaldırılması belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. Gazipaşa Belediyesi’nin mart ayı meclisinde AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri kavşaktaki tuğralı saatin durumunu gündeme getirdi.

‘SAYGIMIZ SONSUZ, ATALARIMIZDIR’

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz, “Tuğra konusunda bir toplantı yaptık, daha doğrusu ‘Gazipaşa’da neler görmek istiyorsunuz’ konusunda. ‘Şu anda orada bir tuğra istiyorum’ diyen sizden başka çıkmadı. Çoğunluk başka şeyler görmek istiyor. Havalimanı kavşağı olduğu için ve Gazipaşa ismi Atatürk tarafından verildiği için Atatürk’ü, havalimanını, Gazipaşa’yı anımsatan bir görsel olsun isteniyor. Görüş o şekilde. Çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl bir görsel olacağı konusunda karar vermiş değiliz. Ama sizlerin de görüşüne açığız. Tuğrayı düşündüğünüz, istediğiniz bir yer varsa taşırız. Başkan olarak benim görüşüm biz Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz, atalarımızdır. 16 Türk devletinden birisidir. Fakat Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değildir, Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir ilçedir. İsmini Atatürk vermiştir. Buraya Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi bence de daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama tuğrayı çok arzu ediyorsanız, istediğiniz bir yere taşıyabiliriz” dedi.

Mecliste tuğralı saatle ilgili toplantının ne zaman yapıldığıyla ilgili soru üzerine de Başkan Yılmaz, “Biz her konuda halktan insanları çağırıyoruz, 40- 50 kişi çağırdık, tartıştık. Meclis grubuna da mesaj attık. Bilmiyorum niye katılmadınız onu da bilmiyorum ama AK Parti ve MHP grubundan hiç gelen olmadı. Ama ben bütün gruba attırdım” diye konuştu.

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