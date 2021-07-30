Gazipaşa’da 4 farklı noktada orman yangını/ Ek fotoğraflar

Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, çarşı ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluştu. Gaziantep’te işlek caddeler, meydanlar ve PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, alışveriş işleri için çarşılarda,...