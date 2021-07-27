Gaziosmanpaşa’daki gaspçılar kamerada 

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Vedat BAYRAKTAR – Uğur ŞAHİN/İSTANBUL,(DHA)- GAZİOSMANPAŞA’da, sokakta yabancı uyruklu kişilerin önünü araçla kesip gasp yapan 3 şüpheli yakalandı. Gasp anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 
Gaziosmanpaşa’da 3 şüpheli otomobille geldikleri sokaklarda özellikle yabancı uyruklu kişileri gasp etmeye başladı. Şikayet üzerine Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri aramaya başladı. Ekipler şüphelileri son işlerinde suçüstü yakaladı. 

O ANLAR KAMERADA
Şüphelilerin sokaklarda yürüyen kişilerin önünü otomobil ile kesip üstlerinde bulunan cep telefonu ve cüzdanları aldıkları o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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