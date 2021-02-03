Gaziosmanpaşa’daki ayakkabı hırsızı kamerada

Adem VAROL/İSTANBUL,(DHA)- GAZİOSMANPAŞA’da bir apartmana giren şüpheli, beğendiği ayakkabıları alarak kaçtı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1080. Sokak’ta geçen cuma günü meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, sabah saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir apartmana girdi, katları dolaştı. Kapıların önünde duran ayakkabılardan beğendiklerini alan şüpheli zemin kata indiğinde ayakkabıları poşete koydu ve apartmandan ayrıldı. Apartman sakinleri, sabah uyandıklarında kapılarının önünde ayakkabılarını bulamayınca binanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Ayakkabılarının çalındığını gören bina sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelinin hırsızlık anları kameraya yansıdı. Şüphelinin ayakkabıları aldıktan sonra zemin kata inerek poşetlediği ve rahat tavırlarıyla apartmandan ayrılışı güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)