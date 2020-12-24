Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) Gaziosmanpaşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 161 kilo hint keneviri, 123 kilo toz esrar, binlerce ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen salı Gaziosmanpaşa’da operasyon düzenledi. Polis ekipleri adreste yaptıkları aramalarda valiz ve çantalarda paketlenmiş halde 161 kilo 700 gram hint keneviri, 123 kilo 420 gram toz halinde esrar maddesi, 45 bin adet ecstacy hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi. M.E. (22), M.Ş. (36) ve N.S. (34) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.