Serdar ALTINTEPE – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa’da doğalgaz patlamasında hasar gören binanın son hali havadan görüntülendi.
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak’ta dün saat 18.00 sıralarında binada doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı patlamada dairenin duvarları yıkıldı ve büyük çapta hasar aldı. Sokakta park halindeki araçlar da patlama nedeniyle hasar gördü. Patlama sonrası binanın son durumu havadan görüntülendi.
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Gaziosmanpaşa’da patlamanın olduğu binadaki son durum havadan fotoğraflandı
Serdar ALTINTEPE – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL, (DHA) Gaziosmanpaşa’da doğalgaz patlamasında hasar gören binanın son hali havadan görüntülendi.