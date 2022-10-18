Gaziosmanpaşa’da park yeri için tartıştığı komşusunun aracını yaktı

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Ahmet YEŞİLMEN-Uğur ŞAHİN/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA’da Ş.D. isimli kişi, motosikleti için kiraladığı alana, minibüsünü park eden komşusu İ.P ile tartıştı. Tartışma sonrasında Ş.D otoparka gelerek komşusu İ.P’nin aracını yaktı

Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde, Ş.D. isimli kişi, motosikletini park etmek için kiraladığı alana park edilen minibüsü yaktı. Ş.D.’nin aynı gün öğlen saatlerinde, kiraladığı park yerini izinsiz kullanan komşusu İ.P ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmadan saatler sonra otoparka gelen Ş.D., komşusu İ.P’nin aracının camını kırarak içine benzin döküp, ateşe verdi. Aracın yandığını farkeden apartman sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine gözaltına alınan Ş.D., ‘Mala zarar verme’ suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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