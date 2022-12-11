Gaziosmanpaşa’da otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

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Derya EVREN-Emin YEŞİL-Burak KESKİN/İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA’da Abdullah Gültekin (26), otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Gültekin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Paşaçayırı Caddesi’nde kıraathane işleten Abdullah Gültekin, otomobiliyle iş yerine giderken arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlardan ikisi Gültekin’in vücuduna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından Gültekin, otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Ancak vücuduna isabet eden kurşulanlarla ağır yaralanan ve bilinci kapanan Gültekin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve başka bir araca çarparak durdu. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan esnaf, Gültekin’in yaralandığını fark edince polisi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin’i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Gültekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“ABİ KARDEŞ GİBİLERDİ”

Saldırının ardından olay yerine gelen Gültekin’in arkadaşı, “İkisi de kardeşimiz gibiydi. Abi kardeş gibilerdi. Aralarında tartışma çıkmış sonra da silahlı kavgaya dönmüş diye duyduk. İkisi aynı arabada değildi. Vuran kişi dışarıdaymış. Ne oldu nasıl oldu tam bilmiyoruz. İkisini de tanıyorduk. Yazık oldu” dedi. (DHA)

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(FOTOĞRAF)

