 Gaziosmanpaşa’da mahallede kabus dolu anlar; araçları taşladı, binalara zarar verdi

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Melihcan ÇALIŞKAN – Burak KESKİNCİ / İSTANBUL (DHA) GAZİOSMANPAŞA’da, Yunus Emre G. etrafına küfürler savurarak girdiği sokakta park halindeki bir otomobile parke taşıyla zarar verdi. Aynı gün bir cipe de zarar veren Yunus Emre G. evleri de taşladı. Mahalleliye korku dolu anlar yaşatan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Olay, Pazartesi günü Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre sabah saatlerinde Kiraz Sokağı’na uyuşturucu madde etkisindeyken gelen Yunus Emre G. önce etrafına küfürler savurdu, ardından yerden parke taşı alarak park halindeki otomobile defalarca saldırdı. Hedef aldığı aracı tüm camlarını kıran şüpheli kendisini sakinleştirmeye gelen bir kadını ise dinlemedi. Şüphelinin aynı gün içerisinde alandaki bir cipin yakıt deposu kapağını güç uygulayarak yerinden söktüğü, bir apartmanın ise giriş kapısına da zarar verdiği belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yunus Emre G.’yi aynı sokaktaki evinin çevresinde gözaltına aldı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Saldırı anları sokak sakinlerinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.

YERDEN ALDIĞI PARKE TAŞLARIYLA ARABAYI PARÇALIYOR

Parçalanan aracın sahibi Tolga Akbaş, “Saat 09.30 civarıydı, komşularım aracımın fotoğrafını attılar bana. Aracımın ön camı kırıktı, yandan da ayna parçası sarkıyordu. Ben de dedim ‘Ne oldu, bir kaza mı oldu, biri mi çarptı’ diye komşuma geri mesaj attım. Komşum, ‘Ağabey, gel biri senin arabanı parçalıyor’ dedi. İşimi bırakıp evime döndüğümde iş işten geçmişti aracım parçalanmış haldeydi. Komşularımın söylediğine göre olay yarım saat boyunca sürmüş. Rahatça gerile gerile yerden aldığı parke taşlarıyla arabayı parçalıyor. Polisi aramışlar ama polis bir yarım saat sonra gelmiş. Komşular da bir şey yapamamış. Araba gördüğünüz gibi, şuan 50-60 bin TL’de zararım var” dedi.

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ÇOK FAZLA MADDE KULLANDIĞI İÇİN EVDEKİLERİ BİLE TANIMAMIŞ

Arabasına saldıran Yunus Emre G ile daha önce karşılaştığını ifade eden Tolga Akbaş,”Komşuymuşuz fakat yakından tanımıyorum. Kendisiyle herhangi bir husumetimiz de yok. Bir tartışmamız da olmadı. Olay sonrasında bu kişinin eşinin söylediğine göre, kendisi madde bağımlısıymış. O gün de çok fazla madde kullandığı için eşi kendi evindekileri bile tanımadığını söylemiş. Dolayısıyla şans işte; o an sokağa çıkmış, biraz önce öğrendim ki başka bir komşumuzun arabasına da benim aracımı parçalamadan önce zarar vermiş. O arabada da 6-7 bin TL’lik zararı var” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

