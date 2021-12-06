Gaziosmanpaşa’da kocası tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) – GAZİOSMANPAŞA’da dini nikahlı eşi tarafından silahla rehin alınıp İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından (KADES) yardım isteyince özel hareket ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Dehşet evini DHA görüntüledi.

Gaziosmanpaşa’da dün sabah saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi’nde İsmail G., dini nikahlı eşi Ayşegül G.’nin kaldığı eve gelip zorla içeriye girdi. Eşinin saldırısına uğrayarak rehin alınan Ayşegül G., telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polis ekipleri de olayın yaşandığı eve operasyon düzenledi. İsmail G. vurularak etkisiz hale getirildikten sonra Ayşegül G. kurtarıldı.

4 ÇOCUK ANNESİ AYŞEGÜL G. YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ayşegül G., “Evimin halini gördünüz, ben o eve giremem bir daha giremeyeceğim. O adam en ağır şekilde cezalandırılsın. Bu zamana kadar bana yaptıklarının bedelini, tek tek hesabını versin istiyorum. Hiçbir kadın benim gibi olmasın. Hiçbir kız çocuğu benim gibi olmasın. O öyle adamlar, öyle insanlar dışarıda yaşamasınlar istiyorum. Günlerce beni dövdü. Günlerce eziyet etti. Günlerce bana işkence yaptı. En son kafama silahı dayadı. En son kafama silahı dayadı. Ben eğer ki, KADES’e basmasaydım, polis gelmeseydi, ben şu anda yaşamıyordum. Benim 4 tane evladım var. Hepsi bir birinden güzel, pırıl pırıl çocuklar. Ben onları kendim karnımda taşıdım. Her gün 10 kere, 20 kere kalktım, üstlerini örttüm” dedi.

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“BENİ KURTARIN BANA YARDIMCI OLUN”

Ayşegül G., “Beni kurtarın, bana yardımcı olun. Benim gibi birçok kadına da yardımcı olun. Sesimiz olun. Hiçbir kadın da korkmasın. KADES’e bassın, polise gitsin, şikayetini geri almasın. Tehditlere boyun eğmesin. Kimse benim yaşadıklarımı yaşamasın. Hiçbir kadının hiçbir erkeğin bir insana bunu yapmaya hakkı yok. Kimse sessiz kalmasın. Ben kaldım, ben hep sustum. Artık susmayacağım. Çocuklarıma da zarar vermesin diye, onun yüzünden kuruma aldılar, koruma altına aldılar. Beni de almak istediler. Ben yaşadığım büyüdüğüm yerden ayrılmak istemedim. Kaçmak istemedim. Ne kadar saklanabilirim. Onun gibi insanlar elini kolunu sallayarak dolaşacak, ama ben giderek kadın sığınma evinde kalacağım. Kabul etmedim. İyi ki de etmedim, ölümü göze aldım, etmedim, onu aldırdım. İnşallah çıkamaz oradan.” diye konuştu.

İYİ HAL İNDİRİMİ, KRAVAT İNDİRİMİ KABUL EDİLMESİN

Ayşegül G. sözlerini şöyle sürdürdü:

“İyi hal indirimi, kravat indirimi güzel konuşma indirimi kabul edilmesin. Bir kravat takmakla adam olunmuyor. O zaman biz de kravat takalım. Hepimiz kravat takalım, hepimiz bir şeyler yapalım. Kabul etmiyorum. Benim 4 tane evladım var, ben onların annesiyim. Onlara da anne olmak istiyorum. Allah’tan başka ecel gelmediği müddetçe başka biri tarafından öldürülmek istemiyorum. Kıskandım, sevdim, aşık oldum seven sevdiğine kıyamaz. Seven sevdiğini öldürmez, yaşatır.

BEN YENİ BİR HAYAT KURMAK İSTİYORUM ÇOCUKLARIMLA

Benim psikolojim bozuldu, şu anda çalışabilecek bir durumda değilim. Çocuklarım var, evime giremiyorum. Bu evi buradan taşımam lazım. Ben yardım istiyorum, destek istiyorum. Bana yardım etsinler. Ben yeni bir hayat kurmak istiyorum. Tekrardan çocuklarıma bakabilmek istiyorum. En azından ben iyileşene kadar bir yardıma ihtiyacım var. Benim ailem yok, bir gelirim yok. Allah rızası için yardım istiyorum çocuklarım için”

Öte yandan, Ayşegül G.nin rehin tutulduğu dehşet evine DHA ekibi girdi. Evde operasyonun izleri görüntülendi. Yatak odasında İsmail G.’nin özel harekatçılar tarafından vurulmasıyla oluşan kan izleri de görüntülere yansıdı.

(FOTOĞRAF)