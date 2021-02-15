Gaziosmanpaşa’da istinat duvarı çöktü -1

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Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) GAZİOSMANPAŞA’    da kaldırım kenarında bulunan istinat duvarı 5 katlı binanın bodrum katındaki daireye doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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