Gaziosmanpaşa’da istinat duvarı çöktü -1

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL (DHA) GAZİOSMANPAŞA’ da kaldırım kenarında bulunan istinat duvarı 5 katlı binanın bodrum katındaki daireye doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

FOTOĞRAF