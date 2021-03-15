Gaziosmanpaşa’da binada patlama -1

Şahin BOZKURT-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA’da bir binada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak’taki binanın birinci katında saat 18.30 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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