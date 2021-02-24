Ali Çağlar TINBEK-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA’da polis, zabıta ekiplerinin de desteğiyle asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinin katılımıyla Gaziosmanpaşa’da asayiş denetimleri yapıldı. Saat 17.00’de başlatılan denetimlere 45 motosikletli ve 40 polis aracıyla çok sayıda polis ekibi katıldı. Asayiş denetimleri kapsamında Gaziosmanpaşa Meydan’ında güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yaparken, şüpheli kişilere de Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı. Meydanda yürüyen kişilere de koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kurallar hatırlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri de denetimlere destek verdi.

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