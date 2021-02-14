Gaziosmanpaşa’da ağaç sokağa devrildi

Murat SOLAK – Cemal Yurttaş/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA’da kar yağışı ve etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç, sokağa devrildi. Park halindeki panelvan araç, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1012. Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki ağaç, rüzgar ve kar yağışı nedeniyle üzerindeki kar kütlesini kaldıramayarak sokağa devrildi. Park halindeki panelvan araç, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Devrilen ağaç nedeniyle sokak trafiğe kapandı. Haber verilmesi üzerine sokağa belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ağaç motoru ile ağacı keserek yolu trafiğe açtı.

“GEDİK BAKTIK Kİ AĞAÇ DEVRİLMİŞ”

Panelvan aracın sahibi Murat Gündoğdu, “Doğal afet. Evde oturuyorduk. Komşular haber verdi. Geldik baktık ki ağaç devrilmiş. Fazla bir hasar yok. Dikkat edeceğiz. Olabilecek şeyler. Ağaç karı taşıyamadı. Ağaç zaten hafif bir ağaçmış. Araçta bir hasar yok. Sadece eğilmiş ağaç” dedi.

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