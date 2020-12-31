Gazinin çocukluk hayali, Vosvos’u ile gerçeğe dönüştü

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesinde terör gazisi Cihan İlhan, çocukluk hayali olan ‘Vosvos’ sevdasını gerçeğe dönüştürdü. 8 yıl önce aldığı aracını yenileyen İlhan, “Çocukluk hayalim. Yıllardır böyle bir şey istiyordum. Bunu şimdi ikinci araç olarak keyfi kullanıyorum” dedi.

Sandıklı ilçesinde yaşayan Cihan İlhan, vatani görevini yaptığı 18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl- Muş karayolunda PKK’lı teröristler tarafından askeri araca düzenlenen ve 10 askerin şehit olduğu saldırıda yaralandı. Gazi Cihan İlhan’ın ‘Vosvos’ adıyla da bilinen otomobillere olan merakı, çocukluğunda dedesinin Almanya’dan getirdiği oyuncak arabalarla başladı. İlhan, 2012 yılında 1975 model ‘Vosvos’ otomobil aldı. 2014 yılında yenilettiği otomobilini 3 kez farklı renklere boyattı. Başka bir otomobili de bulunan Cihan İlhan, çok sevdiği Vosvos’uyla zaman zaman trafiğe çıkıyor.

‘VOSVOSLAR BIRAKILMAZ BİR SEVGİDİR’

Gazi Cihan İlhan, “Çocukluğumda dedemin Almanya’dan getirdiği vosvos bir oyuncak vardı. Onunla oynuyor, tekerleklerini değiştiriyordum. O zaman o sevgi içimde kalmış. İmkanlarım elverdiğinde de aracımı aldım. Vosvos’lar bırakılmaz bir sevgidir, bir tutkudur. Aracı 2012 yılında Sandıklı’ya getirdim. 2014 yılında sıfırdan tekrardan topladım. Bu aracımın üçüncü rengi pembe, mor ve son olarak koyu pembe olarak tekrar topladım. Çocukluk hayalim. Yıllardır böyle bir şey istiyordum. Bunu şimdi ikinci araç olarak keyfi olarak kullanmaktayım. O dönemin en dolu modeli 1975 model araç. O döneme ait aracımızda yok yok diyebiliriz. Almanya’dan gelme bir aracımız. Türkiye’de ender bulunan bombe camlardan” dedi.

‘4 YIL TEDAVİM SÜRDÜ’

Silah arkadaşlarının şehit olduğu terör saldırısı ile sonrasında yaşadıklarını da anlatan İlhan, “Askerlik yaparken, 2012 yılı 18 Eylül’de Elazığ’dan Van’a giden askeri konvoydaydım. Askeri konvoyumuza düzenlenen terör saldırısında 10 arkadaşımızı şehit verirken biz yaralı olarak kurutulduk. 4 sene tedavim sürdü. O dönem asker olduğum için Ankara GATA, Ankara Etimesgut Askeri Hastanesi ve Isparta Askeri Hastanesi’nde yine Bingöl ve Sandıklı’da hastanelerde tedavi gördüm. 4 sene süren tedavim sonucu geçen ay Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde ayağımdaki mermi parçasını aldırarak sağlığıma kavuştum” diye konuştu.

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