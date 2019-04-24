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24 Nisan 2019
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Gazım var kimi yumruklayayım?

Orhan Uğuroğlu Orhan Uğuroğlu

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Canım ülkemin, canım insanları yapılan açıklamaları, siyasi yorumları dinledikçe ben de bir “gaz sıkışması” oluyor ki patlayacak gibi oluyorum ve ne yazık ki yumruklayacak birilerini arıyorum.

Psikologlar, psikiyatristler, sosyologlar, siyaset bilimciler, tıp doktorları, uzman gazeteciler ve en nihayetinde duayen siyasetçiler ne dersiniz?

Olumsuz vaka mıyım?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de ‘gidişim rahatsız eder mi diye?’ soruyorum. Burada bir gaz sıkışması var. Bunları istismara dönüştürmemize gerek yok” diyor…

Bu cümleyi duyunca “bir gaz sıkışması var” oluyor bende.

Şehit cenazesine gitmek isteyen cumhurbaşkanı “gidişim rahatsız eder mi?” diye şehit evine sorması ya da sordurması inanın beni çok rahatsız ediyor.

Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” diyen kimdi?

VERİ TABANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arı kovanına ilk çomağı, “veri tabanı kopyalansın” diye soktu.

AKP’liler yargıya, “yürütme durdurma” kararı aldırdı.

Duyunca “bir gaz sıkışması var” oldu ben de inanamazsınız…

Bu veri tabanında ne sırlar var?

AKP de MHP de Devlet Bahçeli de neden çok rahatsız oldular?

Veri tabanında ihaleler, rantlar, yağma, vakıflara bağışlar, yandaşlara akan menfaatler mi var?

Ekrem İmamoğlu, belediyenin veri tabanının başına Noter görevlendirin ve ortaya çıkacak verileri canlı yayınlayın.

Yoksa bendeki “gaz sıkışması” inanın patlayacak

ÇAMLICA CAMİ

Çamlıca cami açıldı

Allah kabul etsin ama ben de “bir gaz sıkışması var” bu konuda…

Neden mi?

CHP eski milletvekili Erdal Aksünger’in şu açıklaması nedeniyle:

Cami meselesi çok derin bir mesele. Tüm ihalelerden, zorla alınan bağışlarla yaptırılan veya oraya para götürüp verenlerin parasıyla yapılmış. O paraların ‘günah paralar’ olduğunu düşünen bir adam var karşımızda. Herkesten alınan ‘haraç’ paralarla yapıldı, diyor.

Ben de “bir gaz sıkışması var” ki sormayın gitsin.

Hürriyet Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın yazısını buldum.

Bu caminin maliyeti ne kadar?

İstanbul Camisi ve Eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşama Derneği Başkanı Ergin Külünk yanıtladı

– 100 milyon doları buluyor. Normalin 3’te biri maliyetle tamamlanmış olacak.

En büyük bağış dilimi ne kadardı?

– Harçlığından ayırdığı 10 lirayı veren çocuklarımız da var, milyon liralık bağışta bulunanlar da.

– Hayırseverler bizi hiç yalnız bırakmadı, sıkıntı yaşamadık.”

Bir gaz sıkışması var” ki Külünk’e soruyorum:

  • 300 milyon dolara mal olacak bu muhteşem eser nasıl becerdiniz de 100 milyon dolara mal oldu?
  • Kimler, hangi kurum ve kuruluşlar 200 milyon dolar bağışladı?
  • Milyon liralık bağışları kimler yaptı?
  • Tüm bağışçıları açıklar mısınız?

Bende müthiş “Bir gaz sıkışması var” yanıtınızıacil gönderin ki patlamayayım…

YSK

Başkan Sadi Güven ve YSK üyeleri, Türkiye’nin önemli “Bir gaz sıkışması var.”

16 Nisan referandumunda “tam kanunsuzluk” kararı ile rejimin değiştirdiğiniz unutmadık.

Aman ha, İstanbul seçimini yenileyip alnınıza “kara leke” sürmeyin.

ANADOLU AJANSI

YSK “ben vermedim” diyor ya peki AA seçim sonuçlarını nereden alıp abonelerine satıyor?

CHP ve İYİ Parti neden yargıya başvurup AA’nın veri tabanının incelenmesini neden talep etmiyor?

Neden AA’nın eski ve mevcut yönetimleri hakkında, “seçim sonuçlarına kumpas kurma” nedeniyle suç duyurusunda bulunmuyorlar?

Bütün bunlar da bende “Bir gaz sıkışması var” dememe neden oluyor.

2 GAZ SIKIŞMASI DAHA

Erdoğan HDP’li Pervin Buldan kürsüye çıkınca Genel Kurul salonunu terk etti.

AKP milletvekilleri bundan sonra HDP varken o salona girmemeli değil mi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde bulunan ve yumruk atan Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla ve yıldırım hızıyla serbest bırakıldı.

ALLAH KORUSUN AMA YA ERDOĞAN’A YA DA BAHÇELİ’YE YUMRUK ATSAYDI…?

Bende Vallahi de Billahi de “Bir gaz sıkışması var.”

Değerli okurlarım,

Ben asla kimseyi yumruklayamam, linç etmeye kalkamam, bir fiske bile dokunduramam.

Gaz sıkışması” filan vız gelir bana çünkü benim mangal gibi yüreğim, özgür gazeteciliğim var.

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Orhan Uğuroğlu
Orhan Uğuroğluhttps://sonsoz.com.tr
1969 yılında Yeni Tanin Gazetesinde 10 yıl, 1981'de Haldun Simavi'nin Günaydın Gazetesinde 10 yıl, 1990'dan 2005'e kadar Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star'da, 2014 Ekim'den beri Sonsöz'de...

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