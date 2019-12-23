Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şubesini ziyaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gazilerin yıllardır kamu kurumlarında çalışıp emekliliği hak ettikten sonra SGK’ya başvurup, SGK tarafından emekli olabilirsiniz dendikten beş yıl sonra maaşlarının kesilmesine tepki gösterdi.

Engelliler ve 65 yaş maaşı alanlardan yapılan kesintilerden sonra bu kez Gazi maaşlarına yönelik getirilen düzenlemeler kazanılmış hakların ortadan kaldırılmasına yol açtı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız yapmış olduğu açıklamada şu bilgileri kaydetti:

“3713 sayılı Terörle Mücadelede kanuna göre Gazi olanlardan çalışabilir durumda olanlara devlet kurumlarında 1 iş hakkı verilmektedir. Her malul Gazi, aynı zamanda özürlü bir vatandaş olduğundan, 5510 sayılı kanunun 28. Maddesi gereği özür oranlarına göre Devletimizin özürlü vatandaşlara sağladığı erken emeklilik haklarından yararlanmaktadır. 17 Aralık günü, yani dün itibarı ile SGK, Balıkesir ilinde 9 Gazinin, Türkiye genelinde 374 Gazinin emekli Maaşlarını kesti. Gerekçe olarak 5510 sayılı kanunun 38. Maddesi ve 6495 sayılı torba kanunun 80. Maddesi öne sürüldü. Bu gaziler, “emekli olabilir miyim?” diye SGK’ya dilekçe verdiler. SGK bunlara “olabilirsiniz” diyerek emekli etti. 6 yıldır maaş alan var. Şimdi “pardon” diyerek “ben sizi yanlış emekli etmişim, sehven yapmışım, kanun varmış ben görmemişim” diyerek maaşları kesildi. Bu Gaziler işlerinden olduğu gibi emekli maaşları da kesildi” ifadelerini kullandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iktidarın şehit alileri ve gazilere yönelik yanlış uygulamalarından birinin de bu düzenleme olduğunu belirterek, “15 Temmuz Şehit aileleri ve gaziler için toplanan destek paraları 3,5 yıldır verilmedi. Gaziler ve Şehit Aileleri olarak farklı ayrımlar var. Vatanı, ülkesi için canını feda eden, vatana hizmet ile gururlanan şehit ailesi ve gazilerimize haksızlıkları kabul etmek mümkün değil. SGK’nın yeni düzenlemesi, beş yıldır maaş alanlar için büyük bir mağduriyet yarattı. 17 Aralık 2019 Tarihli 7194 sayılı kanunun 48. Maddesi ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 79. Madde ile ödenen maaşların geri istenmesi çok sayıda gazi için mağduriyet yaratmıştır. Bir an önce bu yanlıştan iktidar vazgeçmelidir” dedi.

Mağdurlar, 24 Aralık 2019 tarihinde, Ankara’da basın açıklaması ile konuyu kamuoyu ve iktidarın bir kez daha dikkatine getirecekler.