Gaziemir Belediye Başkanına ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 1 yıl 15 gün hapis

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Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımları yaptığı suçlamasıyla yargılanan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Halil Arda’nın, iyi hali ve sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında, geçen yıl ocak ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Arda hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçlarından İzmir 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Geçen eylül ayındaki duruşmada Belediye Başkanı Halil Arda’ya ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini amacıyla ABD’ye yazılan yazıya cevabın geldiği belirtildi. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’, ‘dini değerleri alenen aşağılama ve suçu ve suçluyu övme’ suçlarından dava açılmasına rağmen Arda’nın Facebook paylaşımlarında bu suçların, yasal unsurları itibarıyla oluşmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle beraatini istedi. Arda’ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesabındaki paylaşımları okuyan savcı, sanık hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Ayrıca Arda’nın kamu görevi üstlenmesinden, seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmesinden, seçme ile seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talebi de mütalaada yer aldı.

Davanın karar duruşmasına Halil Arda ile avukatı Ayşe Zübeyde Aydın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vekili avukat Gülşen Gezici katıldı. Duruşmada söz alan avukat Gülşen Gezici, “Mütalaaya kısmen katılıyoruz. Sanık Arda’nın suçları işlediği sübuta ermiştir. Her ne kadar savunmasında husumetli olduğu kişilerden bahsetmişse de üzerine atılı suçları sabittir. Hakaret paylaşımlarında tek bir ihbar değil, çok fazla ihbar vardır. Sanık bunun beğeni sayfasına dönüştüğünü ikrar etmiştir. Sanığın ilgili sayfa için telefon numarası olduğu da açıktır. Sanık hakaret suçunu işlemiştir. Tüm paylaşımlar yönünden cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

‘PAYLAŞIMLARI BEN YAPMADIM’

Esas hakkında mütalaaya karşı savunmasını yapan Arda, söz konusu paylaşımları kendisinin yapmadığını söyledi. Halil Arda, “Mütalaayı asla kabul etmiyorum. Bu siyasi bir davadır. 1926 yılında kurulmuş Gaziemir Belediyesi’nin kurucu ve ilk belediye başkanı Abdullah Arda’nın torunuyum. 93 yıl sonra dedemin koltuğuna oturmuş olmanın gururunu yaşıyorum. Yıllarca özel ve kamu sektöründe çalıştım. Gaziemir Belediyesi’ni yaşadığımız zor döneme rağmen başarıyla yönetmişim. Taşerondan kurtardım, çalışanların maaşlarını günü gününe ödedim. Maalesef AK Parti grup başkanvekilinin siyasi husumetine kurban edilmekteyim. Yaklaşık 4 yıldır belediyeden müfettişler eksik olmadı. Yapılan tüm incelemelerde takdirle karşılanmış birisiyim. Olmayan bir suçla ilişkilendirilmeye çalışıyorum. Adaletinize güveniyorum ve beraatimi talep ediyorum. Paylaşımları ben yapmadım” dedi. Arda’nın avukatı da müvekkilinin beraatini istedi.

ARDA 5 YIL DENETİME TABİ TUTULACAK

Son sözü sorulan Halil Arda, “Yüzde 58 oyla seçilmiş başarılı bir belediye başkanıyım. Gaziemir aşığıyım. Bana emanet edilmiş yapıyı koruyorum. 1 kuruşun hesabını yapıyorum. İzmir’in mali açıdan en başarılı belediyesiyiz diyebilirim. Bir kadın personele küfretmesi nedeniyle işten attığım kişilerin tanıklıklarıyla mahkum edilmeye çalışılıyorum. Bir fotokopi belgeyle suçlanıyorum ve kabul etmiyorum” diye konuştu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Halil Arda’yı ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Arda’nın cezası, olayın zincirleme şekilde olması nedeniyle, 1 yıl 3 aya çıkarıldı. Hakim, TCK 62’nci madde gereğince cezayı hafifletecek takdiri nedenler bulunduğundan, cezayı 1 yıl 15 güne düşürdü, sanığın iyi hali ve sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Halil Arda hakkında seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasına karar veren hakim, bu hükmün de açıklanmasının geri bırakılmasına, Arda’nın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti. (DHA)

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