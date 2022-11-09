Gaziantep’teki PTT soyguncusu, İstanbul’da yakalandı

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, yüzünü maskeyle gizleyip, girdiği PTT şubesinde silah tehdidiyle 10 bin lira çalan M.Ç., kimliği belirlenerek kaçtığı İstanbul’da yakalandı.

Kayaönü Mahallesi’nde 31 Ekim’de meydana gelen olayda, PTT şubesine giren ve yüzünü maskeyle gizleyen şüpheli, tabancayla görevlileri tehdit ederek veznedeki 10 bin lirayı alıp, kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin, M.Ç. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, olayın ardından kentten kaçtığı belirlenen M.Ç., İstanbul’da gizlendiği adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Gaziantep’e getirilen M.Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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