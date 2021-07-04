Gaziantep’teki mesire alanlarında ‘kısıtlamasız pazar’ yoğunluğu

Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA) – KORONAVİRÜS gerekçesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz’da kaldırılmasının ardından uzun süredir pazar günleri sokağa çıkamayan vatandaşlar, Gaziantep’te mesire alanlarına akın etti.

Türkiye genelinde başlayan normalleşme süreci ile yasakların kalktığı faaliyetlerden biri de piknikler ve mesire yerleri oldu. Gaziantep’te, kısıtlamanın sona erdiği ilk pazar gününü fırsat bilenler, sabahın erken saatlerinde piknik yapmak için mesire alanlarından olan Burç Ormanı’na gitti. Kahvaltılarını burada yapan vatandaşlar semaverle çay demledi, öğle vaktinde ise mangal yaptı.

Pazar günü kısıtlama olmadan piknik yaptıkları için mutlu olduğunu ifade eden vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine ise uymaya özen gösterdiklerini kaydetti.

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