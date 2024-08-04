Olay, gece saatlerinde Oğuzeli-Karkamış kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; fıstık üreticisi Mehmet Bulut'un plakası öğrenilemeyen traktörü, Ahmet Gündüz'ün kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından traktöründen inerek otomobildekiler yardım etmek isteyen Mehmet Bulut'a, başka bir otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ahmet Gündüz ile traktör sürücü Mehmet Bulut olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere, cenazeler de adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı