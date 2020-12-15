Gaziantep’te yoğunluk önlemi; 4 metrekareye 1 kişi

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te çarşı ile meydanlarda koronavirüs tedbirlerine uymayanlar nedeniyle valilik tarafından yeni önlemler alındı. Yoğunluğun olduğu bölgelerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenleme yapıldı.

Karagöz ve Gazi caddelerinde halkın büyük bir kısmının sosyal mesafe ile maske kuralına uymamaları tepkiyle karşılandı. Bazı kişiler, maskelerini çenelerinin altına indirirken kimisinin de toplu bir şekilde yemek yedikleri göze çarpıyor. Polis ekipleri tedbirlere uyulması konusunda uyarırken, vatandaşlar da sağlık için herkesin kurallara uymasını istiyor. Gaziantep Valiliği ise denetimlere rağmen koronavirüs kısıtlamalarına uymayanlara yönelik yeni önlemler aldı. Valilik tarafından 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlemeye gidildi. Ekipler, meydanlarda yoğunluk oluştuğunda girişleri halka kapatacak. Bu arada Gaziantep genelinde polis ekipleri yaptıkları denetimde sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği saptanan 588 kişiye idari para cezası uyguladı.

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