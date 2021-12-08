Gaziantep’te ‘yasa dışı bahis’ ve ‘tefecilik’ operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, polis ekiplerince yasa dışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynattığı ve tefecilik yaptığı belirlenenlere yönelik çalışma başlattı. Kimliği saptanan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda; 3 POS cihazı, 1 yasa dışı bahis kupon yazma makinesi, 27 bin 350 TL, 2 bin 720 euro, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis ekiplerince gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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