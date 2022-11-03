Gaziantep’te yakalanan PKK/YPG’li terörist tutuklandı

- Reklam -

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Gaziantep’te yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG’li terörist tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren ismi açıklanmayan Suriye uyruklu teröristin, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geldiğini belirledi. Yapılan araştırmada, Gaziantep’in Nizip ilçesinde olduğu saptanan terörist, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -