Gaziantep’te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı "ekonomideki yeni dönem" açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara olan talep arttı ve borsa rekor tazelerken, dolar ve altında sert bir düşüş görüldü.