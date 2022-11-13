Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu; 18 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine 2 ev ile 3 araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda; 480 gram esrar, 123 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu el koyan ekipler, gözaltına alınan 18 şüpheliyi emniyete götürdü. (DHA)

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