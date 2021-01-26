Gaziantep’te, uluslararası ayakkabı fuarı açıldı

Mustafa KANLI-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te, 31’inci Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı, düzenlenen törenle açıldı.

Orta Doğu Fuar Merkezi’nde, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle, düzenlenen ve çok sayıda katılımcının yer aldığı fuarın açılışına; Gaziantep Valisi Davut Gül, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, protokol üyeleri ile iş insanları ve davetliler katıldı.

‘2023 YILINA KADAR 13 OSB İLE ÜRETİM YAPILACAK’

Gaziantep’in üretim gücüne dikkati çeken Vali Davut Gül, fuarların kent için önemli olduğunu kaydederek, “Kent içinde ve diğer toplam 8 OSB ile üretime ve ihracata devam ediyoruz. Belediyelerimiz, odalarımız ve diğer kurumlarımızla el le vererek kentimiz ve ülkemiz için çalışıyor üretiyoruz. 2023 yılına kadar mevcut OSB’lere eklenecek 5 OSB ile sayıyı 13’e çıkararak üretimi sürdüreceğiz. Bunlar kağıt üzerinde olan OSB’ler değildir. Şahinbey OSB’ye talep topladık ve 13 kat fazla talep oldu. Bu şehrin gücünü ve potansiyelini gösteriyor. Gaziantep’in girişimcilerini, müteşebbislerini gösteriyor. Fuarımızın sektöre, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

‘DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK’

Gaziantep’in ne isteyeceğini iyi bilen bir şehir olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk kentimize geldiğinde bu şehrin ne kadar özel, çalışkan ve cesaretli bir şehir olduğunu söylüyor. 300 fabrika açtığımızı söylediğimizde kimse bize inanmadı. İşte bu çalışkanlık ve bu cesaret bizi bugünlere getirdi. Sorun üretmeden çözüm üreterek yolumuza devam ediyoruz. Bu başarılar akşamdan sabaha olmadı. Çok zorlu şartlarda çalışmalar yaparak bugünlere gelindi. İşte bugün 250 firmanın katıldığı fuarımızı açıyoruz. Kent olarak her türlü zorlu koşulda çalışan bir Gaziantep ruhu var. İçinde bulunduğumuz süreç bize dijitalleşmenin önemini gösterdi. Kendimizi yenilememiz lazım. Kendimizi hızla yenileyerek dijitalleşmeye önem vererek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fuarımız hayırlı olsun” diye konuştu. Konuşmalarından ardından protokol üyeleri açılışını yaptıkları fuardaki stantları dolaştı.

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