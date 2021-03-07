Gaziantep’te şüpheli paket paniği

Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, Atatürk Anıtı’na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Bomba imha ekibince fünye ile patlatılan paketten çöp çıkarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Çukur Mahallesi, Suburcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Atatürk Anıtı üzerinde büyük bir paket gören çevredekiler bomba şüphesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketten çöp çıktı. Polis, paketi bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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