Gaziantep’te sağanak yağış sonrası tarlalar su altında kaldı

Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle kırsal alandaki ekili arazileri su bastı. Tarlaları zarar gören çiftçiler yetkililerden yardım istedi.

Kentte dün gece şiddetli yağan ve bu sabahtan itibaren de yer yer etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Almalı Mahallesi ve çevre arazilerde tarım alanları ve meyve bahçelerini su bastı. Arazileri sular altında kalan köylüler yetkililerden yardım istedi.

EKİLİ ARAZİLERİMİZİ SU BASTI

Aşırı yağış nedeniyle arazilerin sular altında kaldığını ifade eden Almalı Mahalle Muhtarı Hasan Yılmaz, “Burada dere yapılmadığı için ekili arazilerimizi su bastı. Yağmur yağmıyor diyorduk ama yağmur yağınca da önlemler alınmadığı için arazilerimiz sular altında kalarak zarar gördü. Yetkililerden buranın yapılması için destek bekliyoruz. Su bastığı zaman köprü olmadığı için diğer tarlalarımıza geçemiyoruz. Çiftçiler mağdur durumda” diye konuştu.

YAĞIŞ İYİ OLDU AMA EMEKLERİMİZ BOŞA GİTTİ

Ektiği arazinin sular altında kaldığını ve mağdur olduğunu anlatan çiftçilerden Mehmet Kartal, “Yağış çok iyi oldu fakat arazimiz sular altında kaldı. Tarlaya ektiğimiz ürünler sular altında kaldı ve mağdur olduk” dedi.

BİR YILLIK MASRAFIMIZ SULAR ALTINDA KALDI

Tarlasında buğday ekili olduğunu ve bir yıllık gelirinin sular altında kaldığını belirten Mithat Yılmaz ise şunları söyledi:

“Bir yıllık gelirimizi tarlalara bağladık. Çiftçi aylık değil, ekim yaparak yıllık kazanç sağlıyor. Biz de bir yılın emeğiyle buğday ektik fakat önlem alınmadığı ve derelerin altyapısı olmadığı için bir yağışta bu hale geldi. Bu yıl emeğimiz boşa gitti. Bu dereler düzenlense bu kadar yağmurda bu hale gelmez. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz.”

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