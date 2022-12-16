Gaziantep’te PKK operasyonunda 1 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA) – GAZİANTEP’te, polis ekiplerinin düzenliği PKK/YPG operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/YPG terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tespit ettiği 3 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., nöbetçi hakimlik tarafından ‘terör örgütü üyesi olma’ suçundan tutuklandı, B.A. ve F.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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