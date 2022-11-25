Gaziantep’te PKK operasyonu: 9 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te polisin düzenlediği operasyonda geçmiş tarihlerde PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı analiz ve teknik çalışmalarda geçmiş tarihlerde PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren 9 şüpheli tespit edildi. İsimleri açıklanmayan 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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