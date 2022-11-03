Gaziantep’te PKK operasyonu: 8 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sosyal medyada terör örgütü PKK’nın propagandası ile provokatif paylaşımlar yapıp, devlet büyüklerine hakaret ettiği belirlenen 8 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan ve sosyal medyadan halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan 8 şüpheliyi tespit etti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı saptanan şüphelilerin adresine sabah saatlerinde savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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