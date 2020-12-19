Ana Sayfa Güncel Haberler Gaziantep’te özel hastanede yangın: 9 ölü/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kütahya’da sahte para operasyonu: 9 gözaltı
Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA’da jandarma ekiplerince piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen 9 kişi, evlerine yapılan eş zamanlı baskınla yakalandı. Operasyonda 49 adet sahte...
Malatya’da, ‘Pandemi Aracı’ uygulaması
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce koronavirüs tanısı konmuş, tedavisini evde sürdüren, tetkik ve tedavi için hastaneye gelen hastalar ile taburcu olmuş hastaların...
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanlar dünya basınında
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de, sürüden ayrılan 5 küçükbaş hayvanın belediye binasına yürüdüğü anlar dünya basınında yer aldı. Nevşehir'e bağlı Göre beldesinde Hasan Ünbulan'a ait koç,...
Adana’da eski F-16 pilotu FETÖ’den tutuklandı
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla görüştüğü belirlenen, görevden ihraç F-16 pilotu yüzbaşı Ramazan Ö. (33) ile...