YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Gaziantep’te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Ana Sayfa Güncel Haberler Gaziantep’te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)
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