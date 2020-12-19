Gaziantep’te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)

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YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Gaziantep’te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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