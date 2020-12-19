Gaziantep’te özel hastanede yangın: 9 ölü (6)

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI, NORMAL ODAYA ÇIKMAYA HAZIRLANIYORMUŞ

Gaziantep’te özel hastanenin yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Sekili Beldesi eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın (64) normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Eski belediye başkanının kardeşi Mustafa Kanpolat, ağabeyinin durumunun iyiye gittiğini, en son 2 gün önce cep telefonu ile görüntülü görüştüklerini anlattı. Kardeş Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlanırken patlamada hayatını kaybeden ağabeyinin kendilerinden meyve suyu istediğini belirterek, ”10 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu iyiydi. Konuşmaya başlamıştı, canlı görüşme yaptık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu olayda hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadık” dedi.

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