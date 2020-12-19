Gaziantep’te özel hastanede yangın: 9 ölü (4)

GAZİANTEP VALİSİ İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, olayın gerçekleştiği hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Gül, gerekli çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Yangının hastanenin başka birimlerine sirayet etmeden söndürüldüğünü belirten Vali Gül, şöyle dedi: “Öncelikle vefat eden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanemizin yoğun bakım servisinde teknik bir arızadan dolayı, tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz bir yangın çıktı. Yoğun bakım toplam kapasitemiz 21 kişiydi. 19 kişi yatıyordu. 8 hastamız vefat etti. 11’i farklı hastanelere gönderildi. Hastanede yangın çıktığında hemen müdahale edilmiş. Yangın başka birimlere sirayet etmeden söndürülmüş. Şu an gördüğünüz gibi hastanenin işleyişi ya da hastaların mağduriyeti gibi bir anormallik yok. Vefat edenlerle ilgili savcılığımız sorguluyor. Aynı zamanda otopsi işlemleri devam ediyor. Otopsi tamamlandığında 3’ü il dışına 5’i şehrimizde defin olacak. Bu 3 kişiden 2’si Siirt’e 1’i Kahramanmaraş’a gidecek. 5 kişinin de 3’ü ilçelere 1’i merkezde defin olacak. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Olayın oluş şekli görünürde teknik olarak cihazlardan çıkan yangından meydana geldiği görülüyor. Ayrıntılarını ileriki dönemde soruşturmalar neticesinde ortaya çıkacak. Hastalara oksijen veren cihazdan çıktığı görülüyor. Hastanede gerekli tedbirlerin hepsinin yerinde olduğu bir hastane. Olayı İçişleri, Sağlık ve Adalet Bakanlığımız başından itibaren takip ediyor. Hastalarımız nakledildi. Tedavileri yapılıyor. Şu anda yoğun bakım sıkıntısı çeken yok. Vefat edenlerle ilgili süreci tüm boyutlarıyla koordine ediyoruz. 14 hasta var yangından dolayı yaralanan yok”

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