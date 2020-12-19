Gaziantep’te özel hastanede yangın: 9 ölü (13)

BAKANLAR TWİTTER’DAN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve başhekimlerimizin katılımıyla; ilimizdeki salgın seyrini ve alınan tedbirleri değerlendirdik” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Gaziantep’teki elim hadisenin yaşandığı hastanede incelemelerde bulunduklarını belirterek, “Adli ve idari süreç, derhal başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir. Hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

ANKARA, (DHA)

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