Ana Sayfa Güncel Haberler Gaziantep’te özel hastanede yangın: 8 ölü /Ek fotoğraf
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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- YAKLAŞIK 4 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olarak göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Selda Bağcan’ın 'Denizlerin Dalgasıyım' adlı...
Evde çıkan yangında küçük Miray öldü, annesi yaralandı
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir apartmanın 6’ncı katında bulunan dairede çıkan yangında Miray Karakeçili (3) öldü, annesi Havva Karakeçili ise yaralandı. Yangında yaralanan anneyi...
Yalova’da 40 günlük su kaldı, Acil Durum Yönetimi kararı alındı
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Estergon Kalesi’ne 25 metrelik panoramik asansör
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi’ne 25 metre uzunluğunda panoramik asansör inşa etiklerini belirtti. Altınok, “Estergon Kalemiz tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına ön ayak olan, Türk tarihini ve kültürünü yaşattığımız bir turizm merkezidir. Buraya inşa ettiğimiz 25 metrelik panoramik asansör ve seyir terası ile ziyaretçilerimize yeni bir güzellik sunacağız.” dedi.