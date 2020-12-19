Gaziantep’te özel hastanede yangın: 8 ölü /Ek fotoğraf

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi’ne 25 metre uzunluğunda panoramik asansör inşa etiklerini belirtti. Altınok, “Estergon Kalemiz tarihimizden izler taşıyan, kültürel benliğimizin yaşatılmasına ön ayak olan, Türk tarihini ve kültürünü yaşattığımız bir turizm merkezidir. Buraya inşa ettiğimiz 25 metrelik panoramik asansör ve seyir terası ile ziyaretçilerimize yeni bir güzellik sunacağız.” dedi.