Gaziantep’te özel hastanede yangın: 8 ölü (2)- Yeniden

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZIANTEP, (DHA)- GAZIANTEP’te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında, 8 kişi hayatını kaybetti.

İncilpınar Mahallesi’ndeki özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin, koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen tüpü, saat 04.45 sıralarında patladı. Patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiyeye haber veren hastane personeli, alevlerin arasında kalan hastaların tahliyesi için çalışma başlattı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Hastane personeli ve ekiplerin çabasıyla yoğun bakım ünitesindeki 19 hasta dışarı çıkarıldı. Yapılan kontrolde hastalardan 7’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Başka bir hastaneye sevk edilmek istenen bir yaralının da bu sırada hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 8’e yükseldi. Kurtarılan 11 hasta ise ambulanslarla bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı kişilere ise oksijen takviyesi yapıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yangının ardından Sani Konukoğlu Hastanesi’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, görevlilerin ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yangından etkilenme sonucu hayatını kaybedenlerin; Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 11 hastanın da patlamanın ardından çevre hastanelere sevk edildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

8 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından hastanede polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince inceleme başlatıldı. Kimsenin girişine izin verilmeyen hastanede olay yeri inceleme ekipleri 3 saati aşkın çalışma yürüttü. Teknik incelemenin de yapıldığı hastanede yangının neden çıktığına ilişkin ekiplerin hazırlayacağı rapor ile belirlenecek.

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