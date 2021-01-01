Gaziantep’te meydan ve caddeler boş kaldı

Kadir GÜNEŞ- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, yılbaşında alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep’te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Sessizliğin hakim olduğu kentte, polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği belirlenen 478 kişiye idari para cezası kesildi.

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