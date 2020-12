Gaziantep’te mangal yakamayanlar, kebap siparişi veriyor

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde mesire alanlarında piknik yapıp, mangal yakamayanlar, kepapçılardan kebap siparişi veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mesire alanlarına gidip, mangal yakamayanlar, kale altında hizmet veren kebapçılardan kebap sipariş ediyor. Kebap taleplerine yetişmeye çalışan kebapçı esnafı ise şehrin her noktasına siparişleri ulaştırmak için yoğun mesai yapıyor.

Kısıtlama olmasa mesire alanlarının dolu olacağını dile getiren kebapçı Necdet Kılıçoğlu, “Pandemi sürecinden ve sokağa çıkma yasaklarından dolayı maalesef herkes evinde. Biz de elimizden geldiğince Gaziantep’in kebap kültürü dolayısıyla evlerinde yemeleri için evlere servis yapıyoruz. Şehrimizin her noktasında yasaklara uyuluyor ve biz şehrimizin her noktasına paket servislerimizi ulaştırıyoruz. Yasaklar olmamış olsaydı mesire alanlarımız çok dolu olur ve bu havada Antepli kebap yelliyor olurdu. Antepli kebaptan vazgeçmez. Benim dolabım yeni boşaldı. Sürekli evlere servis yapıyoruz. Pandemi süreci mesirecilerimizi de vurdu. Yasak dolayısıyla mesire alanlarımız boş. Çok fazla kebap talebi var. Temennimiz bir an önce pandemi sürecinin bitmesi” diye konuştu.

Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla Anteplilerin mesire alanlarına gidemediklerini ve kebap ihtiyaçlarını eve siparişle karşıladıklarını söyleyen kebapçı Murat Abuşoğlu da “Antepliler hafta sonlarını genelde piknik alanlarında değerlendirirler. Pandemi dolayısıyla artık gidemiyorlar. Mesire alanlarına gidemedikleri için çoğunlukla buraya geliyorlar, paket alıyorlar ya da evlerine sipariş istiyorlar. Yine telefonla ve internet üzerinden de siparişler alarak Anteplileri kebaba kavuşturuyoruz. Eskiden herkes mesire alanlarında aileleriyle birlikte kebaplarını yapıp yerlerdi. Şimdi pandemi dolayısıyla herkes evine sipariş istiyorlar ve yine ailecek oturup kebaplarını yiyorlar” dedi.

