Gaziantep’te LGBT karşıtı yürüyüş

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan ‘Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar’, ailenin korunmasını istediklerini belirterek LGBT karşıtı yürüyüş yaptı.

Yeşil Cami avlusunda öğle saatlerinde toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık, Kırkayak Parkı’na yürüdü. Ellerinde; ‘Küresel lobilerin LGBT dayatmasına hayır’, ‘LGBT propagandasında dur de’, ‘’Küresel çetelerden aileni ve neslini koru’ yazılı pankartlar taşıyan kalabalık adına konuşan Ahmet Gök, gönüllü kuruluşlar olarak LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Aile ve gençliğe karşı yapılacak her türlü sapkın saldırıya karşı bir arada olduklarını belirten Gök, ”Beraber olduğumuzu ve dimdik ayakta olduğumuzu haykırmak için toplandık. Bizler bugün gençlerimizin ahlakını, ailemizin dini ve geleneksel kodlarını bozmak için her türlü yolu meşru gören bozuk zihniyete dur demek için bir araya geldik. Bugün dünyanın başına bela olan sapkın LGBT hareketlerinin uluslararası üst akıl tarafından desteklendiği ortadadır. Tüm yetkilileri üzerlerine düşeni yapmaya davet ediyoruz” dedi.

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