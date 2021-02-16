Gaziantep’te, kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te Yusuf Y., husumetli olduğu amcasının oğlu Kemal Y.’yi (54), çıkan kavgada tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesi’nde bir taksi durağında meydana geldi. Taksicilik yapan Yusuf Y. ile yanına gelen amcasının oğlu Kemal Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf Y., yanındaki tabancayı çekip Kemal Y.’ye ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Kemal Y., ağır yaralandı. Durakta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olay sonrası otomobille kaçan Yusuf Y.’yi ise kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.

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