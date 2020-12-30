Gaziantep’te kurak geçen yıl, zeytinyağı beklentisini karşılamadı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi’nde zeytin üretiminin büyük bölümünü karşılayan Gaziantep’te zeytin hasadı tamamlanırken, bölgeye yeterli yağış düşmemesi nedeniyle bu yıl rekoltede büyük düşüş oldu. Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Gaziantep’in bu yıl yağış açısından kurak geçtiğini ve zeytin rekoltesinin 260 bin ton olduğunu belirterek, “65 bin ton zeytinyağı elde edildi. Rekolte beklentimiz 400 bin tondu ancak yağışların az olması nedeniyle bu gerçekleşmedi. Böyle olunca 100 bin ton zeytinyağı beklentisi de 65 bin tonda kaldı” dedi.

Gaziantep’te, kasım ayında başlayan hasat dönemi önemli ölçüde tamamlandı. Yaklaşık 300 milyon zeytin ağacı varlığı ile rekolte bakımından her yıl düzenli artışın gerçekleştiği Gaziantep’te yaz ve sonbaharda yeterli yağış olmaması nedeniyle yaşanan kuraklık zeytinde rekolte beklentisini olumsuz etkiledi. Bu yıl için hedeflenen 400 bin ton zeytin rekoltesi, kuraklık nedeniyle yeterli yağış olmayınca 260 bin ton ile sınırlı kaldı. Yeterli ürün elde edilemeyince zeytinyağında beklenen 100 bin ton hedefi de 65 bin ton olarak gerçekleşti.

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Gaziantep’in bu yıl yağış açısından kurak geçtiğini ifade ederek, geçen yıl 240 bin ton zeytinden 60 bin ton zeytinyağı elde ettiklerini, bu yıl ise rekoltenin 260 bin ton olduğunu ve bunun 65 bin tonunun zeytinyağı olarak üretildiğini söyledi.

Zeytinyağında bu yıl için beklentilerinin 100 bin ton olduğunu ifade eden Çolak, zeytinden çıkan yağdaki düşüşün kentte yeterli yağış olmamasından kaynaklı olduğunu vurguladı.

Üreticiler, bahçelerinden topladıkları zeytinlerin büyük bölümünü götürdüğü tesislerde zeytinyağına dönüştürdü. Yağış oranının düşüklüğü nedeniyle toplanan zeytinlerden elde edilen yağ oranının ise düşük olduğu öğrenildi.

EL DEĞMEDEN YAPILIYOR

Gaziantep’in Nizip ilçesinde toplanan zeytinlerin içlerindeki taşlar, yapraklar, toprak ve diğer yabancı cisimler bir makine aracılığı ile ayrıştırılarak sıkılmaya hazır hale getiriyor. Zeytinlerin ezilmemelerine ve sağlam kalmalarına özen gösterilirken zeytinden yağ elde etme işlemi el değmeden yapılıyor. Bir bandın üzerine dökülen zeytinler, yıkanıp kurutulduktan sonra çekirdekleri ayıklanarak sadece etli kısımları kalıyor. Son aşamada ise ezilen zeytinlerden yağ elde ediliyor.

‘ZEYTİNYAĞI BEKLENİLENİ KARŞILAMADI’

2020 yılının zeytin hasadının yüzde 90 oranında bittiğini anlatan Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, rekolte tahminlerinin gerçekleşmediğini söyledi. Bu yıl için rekoltenin 260 bin ton olarak gerçekleştiğini anlatan Çolak, ”Geçen yılı baz alırsak Gaziantep olarak 240 bin ton civarında zeytin rekoltemiz vardı. Bunun 60 bin tonu yağ olarak kullanıldı. Bu sene yüzde 20 artış beklerken bu oran yüzde 10 seviyelerinde oldu. Bu yıl için 100 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyorduk. 260 bin ton zeytin rekoltemizin yaklaşık 65 bin tonu yağ için, yine kalan kısmı salamura için kullanıldı” dedi.

TÜRKİYE’NİN ZEYTİNYAĞI İHTİYACININ YÜZDE 30’U GAZİANTEP’TEN

Ali Çolak, Türkiye’nin ihtiyacı olan zeytin ve zeytinyağının yüzde 30’luk kısmını Gaziantep’ten karşıladığının da dile getirerek şöyle konuştu:

“Gaziantep’in zeytinlerinin çok güzel bir aroması var. Bizim bölgemizin Ege Bölgesi’nden farkı rutubetin olmamasıdır. Bundan dolayı da zeytinlerimiz de yağlarımız da organik ve birinci sınıftır. Türkiye’nin yüzde 30’luk zeytin ve zeytinyağı ihtiyacı Gaziantep’ten karşılanıyor. Güneydoğu Anadolu’nun, Doğu Anadolu’nun ve Karadeniz’in yağ ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ticaret Odamızla zeytin ve zeytinyağı kooperatifi kuracağız. Bunun çalışmalarını halen sahada pandemi sürecine rağmen devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl kendi markamızı vurarak pazara ve tüketicilere ulaştıracağız” diye konuştu.

‘ZEYTİNCİLİK BURANIN TARİHİDİR’

Zeytinyağı tesisi sahibi Bekir Karabacak da kentte elde edilen yağların organik olduğunu belirterek, “Zeytinler tesise geldikten sonra makinelerimiz zeytinin yıkamasını ve temizliğini yaparak yapraklarını ayıklıyor. Bu yüzden çıkarılan yağlarımız natürel yağ olarak anında tüketilmek için tenekelere konulabiliyor. Dünyada zeytinin doğduğu yer Mezopotamya’dır. Bu yüzden Gaziantep zeytinde çok eski bir tarihe sahip” dedi.

​Bekir Karabacak, bölgede üretilen zeytin yağlarının rutubet ve nem olmaması nedeniyle yüzde 95 oranında sızma kalitesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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