Gaziantep’te kumar oynatan 9 kişiye gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA) – GAZİANTEP’te düzenlenen operasyonda kumar oynatan 9 şüpheli gözaltına alındı, kumar oynayan 40 kişiye de idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi’ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin iş yerine yaptığı baskında kumar oynanmasına imkan sağlayan 2 şüpheli ile iş yeri adına oyun oynayan 7 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kumar oynarken yakalanan 40 kişiye ise ‘Kabahatler Kanunu’ kapsamında 581’er lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

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